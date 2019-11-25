شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كريم عبد العزيز أصلع ويرتدى زيا كوميديا فى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك النجم كريم عبد العزيز على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار، حيث يتبقى لكريم 10 أيام فقط وينتهى من التصوير نهائياً، ليتفرغ مخرج العمل لمونتاج ومكساج باقى المشاهد، لعرضه فى إجازة نصف العام المقبلة.

وكشف صناع العمل عن صورة توضح ظهور كريم عبد العزيز بلوك إحدى الشخصيات فى الفيلم، الذى تدور أحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يقدم شخصية "إعلامى" يعمل على كشف الحقائق عن بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة وغريبة عنه، حيث يظهر بدور رجل "شعبى" أصلع ويرتدى زيا كوميديا.

يشار إلى أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يشارك فى بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم والفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أمين وتار.