شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان خورى وأبطال فيلم "احكيلى" يحتفلون بعرضه فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المخرجة ماريان خورى بعرض فيلمها "احكيلي" مع صناع العمل على السجادة الحمراء، والذى يشارك فى المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 41، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتوافد عدد من الفنانين علي السجادة الحمراء فى عرض الفيلم المصرى "احكيلي"، منهم النجم خالد سليم، النجمة نور اللبنانية، الفنانة عبير صبري، الإعلامية بوسى شلبى، وذلك بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية.

Advertisements

فيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التى يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان فى مجال السينما "الأم" هى مخرجة الفيلم ماريان خوري، و"الابنة" هى ابنتها "سارة" التى تدرس السينما فى كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص فى عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات أفراد العائلة التى ظهرت فى أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة فى مسرح الحياة.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضي، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائى طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.