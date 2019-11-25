فيديو| مصطفى حجاج يطرح "مجرد بس ما أفتكرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة "Nj Music Productions"، اليوم 25 نوفمبر الجاري، أغنية "مجرد بس ما أفتكرك"، للمطرب مصطفى حجاج، عبر موقع "يوتيوب".

وأغنية "مجرد بس ما أفتكرك" من كلمات جمال الخولى وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم .

وطرح حجاج، مؤخرًا العديد من أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه"، من بينها: "أنا موجود"، و"بعدك حياتي تمام"، و"بناقصة"، و"آه يا حنان"، و"جرح بعد جرح"، "هتزهزه".

وتعاون حجاج في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، بينهم أمير محروس، عزيز الشافعي،محمد يحيى، توما، عنتر هلال، بلال سرور، مصطفى حسن، أسامة عبدالهادي، هيثم سليم، ياسرنور، ووسام عبد المنعم.