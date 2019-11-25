فيديو| إياد نصار عن تكريم السيسي لصناع "الممر": "كنت فخور بنفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان الأردني إياد نصار عن سعادته بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دوره في فيلم "الممر"، وذلك خلال حفل تكريم فريق عمل الفيلم.

وقال "نصار"، أثناء لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المعروض على شاشة "ON E"، :"أنا اتفاجئت بكلامه، وطبعا إشادة مهمة جدا، والدور كان بالفعل مميز، وإعجاب الرئيس وحالة الاحتفاء بالفيلم كانت لحظة حلوة جدًا".

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وتابع نصار: "كنت فخور بنفسي وأنا رايح في الطريق للاحتفال، إنه يعني أنا شاب كافحت وجاي من الأردن ودلوقتي رايح أتكرم من رئيس مصر قدام كل الناس ومع فنانين مصريين".

الفيلم تأليف وإخراج شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، وبطولة أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.