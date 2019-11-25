لهذا السبب.. شيرين رضا تهاجم الطب البيطري: "جزارين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبرت الفنانة شيرين رضا عن حزنها الشديد، بسبب قتل الحيوانات على يد الطب البيطري بالسم وتعذيبهم بأساليب غير قانونية.

ونشرت شيرين صورة، توضح تعذيب "كلب"، في الشارع، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: " يجب تغير اسم هيئة الطب البيطري الي جزارين النازية، لأن الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب واستخدام السم الممنوع دوليا لقتل الحيوانات يا عديمي الضمير، العالم يتقدم بالعلم والرحمة وأنتو عايمين في بحر الجهل والتخلف، يا رب ارحمنا وارحم هذه الكائنات المسكينة برحمتك يا رب".

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وتحرص الفنانة شيرين رضا على الاهتمام بالحيوانات، ودائما ما توجه نصائح للمسؤولين عن حقوق الحيوان.

يذكر أن الفنانة شيرين رضا كانت ضمن حضور الفيلم المغربي "من أجل القضية"، للمخرج حسن بنجلون، المشارك في مسابقة أفاق السينما العربية، بفاعليات الدورة الـ41 لمهرجان القاعرة السينمائي الدولي.

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا، كان فيلم " الفيل الأزرق 2"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، نبللي كريم، هند صبري، خالد الصاوي.