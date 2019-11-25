أحمد فهمي يلعب الكرة مع كلبه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له وهو يلعب كرة القدم مع كلبه. وعلق فهمي على الفيديو: "طوفاااااان". يُذكر أن الفنان أحمد فهمي، يستعد لبدء تصوير مسلسله الجديد "تيمون وبومبا" من تأليف أيمن وتار، ويشاركه البطولة الفنان أكرم حسني. وقدم الفنان أحمد فهمي في رمضان الماضي، مسلسل "الواد سيد الشحات" من بطولته إلى جانب هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

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