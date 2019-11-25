نانسي عجرم: "كل الباعة في وطني مستهدفون إلا باعة الوطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن استيائها من الأوضاع في لبنان، وحالة الترف التي يعيشها بائعو الوطن على حد قولها.
وكتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: " في وطني يستشهد بائع الزهور، ويُعتقل بائع الخُضار، ويُجرح بائع البقالة، كل الباعة في وطني مستهدفون، إلا باعة الوطن، فهم بالأمن والترف ينعمون".
يذكر أن المظاهرات اللبنانية كسرت حاجز الـ35 يومًا حتي الاَن، وهي المظاهرات التي شارك فيها شارك عدد كبير من الفنانين، بينهم نادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، كما دعا آخرون للتظاهر بينهم إليسا، وراغب علامة، ومايا دياب.
وأحيت نانسي عجرم حفلا غنائيا، 23 نوفمبر الجاري في قبرص.
يذكر أن نانسي عجرم تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور.
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