"اللي وحشونا رجعوا".. نبيل الحلفاوي معلقًا على مباراة الأهلي والجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي والجونة، التي تقام حاليًا على استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وغرد الحلفاوي عبر حسابه بـ"تويتر"،: " اللي وحشونا رجعوا، الأهلي، وليد سليمان، الشحات، وبقية الكتيبة الحمراء".

وأضاف: " فايلر ده ما بيهزرش.. نسف كل مخاوفي من أثر فترة التوقف، نفس السرعة والضغط العالي واللمسة الواحدة والمتعة، شكرا لكم جميعا".

يذكر أن الأهلى أحرز أربعة أهداف حتى الاَن في شباك الجونة، أحرز منهم وليد سليمان ثلاثة أهداف، بينما أحرز الهدف الرابع حسين الشحات.