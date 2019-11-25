فيلم "Frozen 2" على قمة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز: تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد " Frozen 2" إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 130 مليون دولار. وتراجع فيلم الحركة والسيرة الذاتية "Ford v Ferrari" عن الصدارة ليحتل المركز الثاني مسجلا 16 مليون دولار. والفيلم بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف ومن إخراج جيمس مانجولد. Advertisements وجاء الفيلم الدرامي الجديد "A Beautiful Day in the Neighborhood" في المركز الثالث بمبيعات تذاكر قدرها 13.5 مليون دولار، ويقوم ببطولة الفيلم توم هانكس وماثيو ريس وتخرجه ماريال هيلر. واحتل فيلم الحركة الجديد Bridges 21" المركز الرابع بإيرادات 9.3 مليون دولار، الفيلم بطولة تشادويك بوسمان وسيينا ميلر ومن إخراج بريان كيرك. وتراجع فيلم المغامرات الحربي التاريخي "Midway" من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققا 4.7 مليون دولار، والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش.

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