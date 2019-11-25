بعد سماع أغنيتها الجديدة.. سميرة سعيد توجه رسالة لأحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأت الفنانة المغربية سميرة سعيد، صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام على أغنيتها الجديد "أنا ما استغنى"، التي طرحتها مؤخرًا.

وغردت "سعيد"، عبر حسابها بـ"تويتر": " أؤكد لك عزيزتي أحلام أن إحساسك في اغنية أنا ما استغني مختلف، متدفق، عالي.. اتمنى أن تكون ناجحة كسابقاتها".

أغنية "أنا ما استغني"، من كلمات منصور الشادي وألحان ناصرالصالح، وتوزيع خالد عز.

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ومن ناحية أخري تشارك سميرة سعيد وأحلام في لجنة تحكيم برنامج "THE VOICE"، في موسمه الخامس، ويشاركهن كل من الفنان محمد حماقي، والفنان راغب علامة، الذي يعرض كل يوم سبت من كل أسبوع.