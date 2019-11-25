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محمد اسماعيل - القاهرة - هنأت الفنانة المغربية سميرة سعيد، صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام على أغنيتها الجديد "أنا ما استغنى"، التي طرحتها مؤخرًا.
وغردت "سعيد"، عبر حسابها بـ"تويتر": " أؤكد لك عزيزتي أحلام أن إحساسك في اغنية أنا ما استغني مختلف، متدفق، عالي.. اتمنى أن تكون ناجحة كسابقاتها".
أغنية "أنا ما استغني"، من كلمات منصور الشادي وألحان ناصرالصالح، وتوزيع خالد عز.
ومن ناحية أخري تشارك سميرة سعيد وأحلام في لجنة تحكيم برنامج "THE VOICE"، في موسمه الخامس، ويشاركهن كل من الفنان محمد حماقي، والفنان راغب علامة، الذي يعرض كل يوم سبت من كل أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سماع أغنيتها الجديدة.. سميرة سعيد توجه رسالة لأحلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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