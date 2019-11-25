محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يستعد الفنان محمد عز لطرح ثاني أغانيه "فاكريني مرتاح"، خلال الفترة القادمة.
ونشر عز مقطع من الأغنية أثناء تسجيلها بالاستوديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فاكريني مرتاح، الهزاره التانية قريبًا إن شاء الله".
يذكر أن محمد عز، طرح أولى أغانيه "شبعان دلع"، 10 أكتوبر الماضي، والأغنية من كلمات إسلام القباري، ولحن شريف حمدان، وتوزيع باسم منير.
وينتظر عز عرض فيلمه "استدعاء ولي عمرو" خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من بطولة حورية فرغلي، إنتصار، صبري فواز، إيمان السيد، ندى بهجت، محمد لطفي، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.
كما شارك الفنان محمد عز في مسرحية "حمام الست"، المسرحية كوميدية استعراضية، بطولة هاجر الشرنوبي، عبد الله مشرف، ندى بسيوني، زياد يوسف، ومن تأليف وإخراج جمال ياقوت.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد "شبعان دلع".. محمد عز يستعد لطرح ثاني أغانيه "فاكريني مرتاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.