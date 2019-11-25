إقبال جماهيري على فيلم إحكيلي في القاهرة السينمائي

شهدت قاعة المسرح الكبير ازدحام شديد حيث أقبل الجمهور على حضور فيلم احكيلي للمخرجة ماريان خوري، كذلك أقبل النجوم على حضور

الفيلم من بينهم نور، ليلي علوى، لبلبة، رانيا منصور، كريم قاسم، شيرين رضا، بسنت شوقي.

يشار أن فيلم إحكيلي، هو فيلم تسجيلي عن عائلة يوسف شاهين عبر عدة أجيال مختلفة.

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الجدير بالذكر أن المخرجة ماريان خوري هي مخرجة ومنتجة وهي مؤسسة بانوراما الفيلم منذ عام 2004.