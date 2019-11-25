فيديو.. فجر السعيد تنتظر جمهورها في هذا الموعد

نشرت الإعلامية فجر السعيد فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وأعلنت من خلال الفيديو عودتها مرة آخرى قائلة: ياحلو أهل الكويت وياحلو محبتكم..بانتظاركم في مطار الشيخ سعد يوم الخميس الموافق 12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً. شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً. شاهد من View this post on Instagram ياحلو أهل الكويت وياحلو محبتكم....بإنتظاركم في مطار الشيخ سعد يوم الخميس 12-12-2019 الساعه سبع مساءاً A post shared by فجر السعيد 🧿 (@alsaeedfajer) on Nov 25, 2019 at 1:51am PST Advertisements يشار إلى أن الإعلامية فجر السعيد قدمت مؤخرًا برنامجها بعنوان غبقة سكوب، والذي تم عرضه بإحدى القنوات الفضائية، ولكنها توقف عن تقديمه أثر تعرضها للمرض، حيث تنقلت بين دولتها الكويت، وفرنسا لتلقي العلاج، كما أجرت أربع عمليات جراحية، لتهزم ذلك المرض اللعين. ومن المقرر أن تعود فجر السعيد مرة آخرى لبرنامجها، وذلك بعد رحلة علاج أستمرت على مدار الأشهر الماضية.

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