أمير المصري للوفد: فخور بعرض دانيال في القاهرة السينمائي.. وهذه صعوبات الفيلم

استطاع الفنان أمير المصري، أن يخطف قلوب جمهوره منذ أن عرفه في «رمضان مبروك أبو العالمين حمودة» عام 2008 بمهوبته المميزة واتباعه مدرسة السهل الممتنع، ليشارك بعدها في بطولة فيلم «الثلاثة يشتغلونها»، ثم يبدأ رحلته مع الإحتراف في السينما العالمية وقدم عدة أعمال في أمريكا وكان أشهرها فيلم lost in London مع النجم الأمريكي وودي هاريلسون والذي أثنى على أدائه في الفيلم.

ويعود "المصري" ليشارك في الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة المنتج محمد حفظي بالفيلم الدنماركي "دانيال" الذي ينتمي لفئة "بانوراما الأفلام الدولية"

وكشف الفنان أمير المصري في حواره لـ "بـوابـة الـوفـد" الصعوبات التي واجهته أثناء التحضير للشخصية، وكيف يرى مشاركه فيلمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لهذا العام، كما تحدث أيضًا عن الجديد لديه خلال الفترة المقبله.

وإلى نص الحوار:

ما تعليقك على مشاركة فيلمك دانيال في مهرجان القاهرة السينمائي؟

طبعا لي كل الفخر أن فيلم دانيال اللي أنا مشترك فيه بدور صعب أنه يعرض في بلدي مصر في وسط أهلي وأحبابي.



كيف كان تحضيرك لدور الإرهاربي في الفيلم وما الصعوبات التي واجهتك؟

بالطبع التحضر لأي عمل بياخد جهد كبير وتنسيق بيني وبين مخرج العمل وأنا كنت في الأول غير موافق علي الدور وبعد مناقشات مع المخرج اتفقنا أن يظهر الدور بشكل

مختلف عن دور الإرهابي التقليدي ويظهر الجانب الإنساني الخفي خلف شخصيته التي تضطره لممارسة عمله كقائد للمجموعة وألا يتعرض لما هو أسوأ.

هناك بعض الصعوبات التي تواجه العمل سواء في مواقع التصوير المختلفة والتعامل مع جنسيات مختلفة وخاصة أن دوري يمثل شخصا إنجليزيا اسمه جون اضطر للانضمام إلي تنظيم داعش.



ماتعليقك على تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي والدورة الـ41 بشكل عام؟

بصراحة شديدة وبدون أي مجاملة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كان في منتهي الشياكة والرقي والروعة وبالمناسبة أود أن أرسل كامل تحياتي الخاصة لرئيس المهرجان محمد حفظي علي حسن التنظيم واختيار الأفلام وأدهشني الإقبال الكبير من الشباب علي مشاهدة الأفلام المعروضة وشعرت بالفخر الشديد حينما امتلات قاعة الهناجر بدار الأوبرا أثناء عرض فيلم "دانيال" والتفاعل الشديد بين الجمهور وصناع الفيلم بعد العرض.

Advertisements



ماذا عن متابعتك للسينما المصرية؟

بالتأكيد أتابع كل ما يعرض علي الساحة المصرية من سينما ودراما وهناك أعمال لا تقل أبدا عن الأعمال العالمية من حيث الأداء والإخراج ومصر لها تاريخ عريق في صناعة السينما ولابد من أن تعود إلي سابق عهدها والاهتمام بالكتابة التي اري



هل هناك تشابه بين السينما في مصر والسينما الإنجليزية؟

انها أهم عنصر في نجاح أي عمل.

إذا أردنا أن نتكلم عن التشابه بين السينما في مصر والسينما العالمية لابد أن نأخذ في الاعتبار الإمكانيات الفنية والتكاليف المرتفعة في إنتاج الأعمال بالخارج ولكن في رأيي أن هناك في مصر مواهب عالية المستوي ولدينا مخرجين شبان موهوبين جدا.



متى ستفكر في الاحتراف بمصر؟

في الحقيقة الاحتراف حدث منذ فترة وكمحترف تعمل في أي مكان سواء في مصر أو خارجها.



"البرنسيسة بيسة" كان أول مسلسل درامي لك فهل الدراما تختلف عن السينما؟

البرنسيسة بيسة نعم كان أول عمل درامي لي في مصر ورغم طول مدة التصوير إلا أنني كنت سعيدا جدا بالعمل مع فنانة كبيرة ومحترمة مثل مي عز الدين وكوكبة جميلة من الممثلين وبالطبع هناك فرق كبير بين الدراما والسينما من حيث الوقت المستغرق في التصوير ونوعية المُشاهد الذي يذهب خصيصًا إلي السينما.

من أقرب الأصدقاء لك من الوسط الفني بمصر؟

بالفعل لدي أصدقاء كثيرين في الوسط الفني في مصر وأجد منهم كل الحب وأفرح كثيرًا عندما يعرض علي أي عمل بمصر لألتقي بهم.



هل طريقة حديثك العربية المختلطة بالإنجليزية تضعك في نطاق أدوار معينة من وجهة نظرك؟

اللكنة التي أتحدث بها ليست مفتعلة ولكنها طبيعية وحسب المشهد ولا أعتقد أنها تشكل لي أي مشكلة فأنا مصري الأصل وأتحدث الإنجليزية بكل لكناتها.

ما أحدث أعمالك الفنية؟

هناك بعض الأعمال التي انتهيت من تصويرها وستعرض قريبًا إن شاء الله وسأتكلم عنها بعد العرض وهناك أعمال أقوم حاليا بتصويرها.

كما أن هناك أيضًا عرضًا من أحد شركات الإنتاج المصرية للاشتراك في فيلم وحاليًا في مرحلة الدراسة والقراءة.