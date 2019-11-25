إليسا تفتتح العام الجديد بحفل غنائي في الكويت

تلتقي المطربة اللبنانية إليسا، جمهور الكويت في بداية العام الجديد 2020، من خلال حفل غنائي كبير تحييه بأرض المعارض الدولية، مساء يوم الخميس الموافق 2 يناير المُقبل.

ومن المقرر أن تشدو إليسا خلال الحفل بأجمل أغانيها التي يحبها جمهورها وتشعلهم بالحماس، منها "كرهني، حالة حب، لو تعرفوه، أسعد واحدة، سلملي عليه، تصدق

بمين، أجمل أحساس، وغيرها".جدير بالذكر أن إليسا أحيت قبل يومين حفلا غنائيا كبيرا ضمن جولتها الغنائية بكندا، في مدينة مونتريال، علي ان تستكمل الجولة بحفلين آخرين في مدينة أوتاوا، و مدينة تورنتو الكندية.