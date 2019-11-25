بالصور.. افتتاح مسابقة سينما الغد ضمن فعاليات مهرجات القاهرة السينمائي

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افتتحت مساء أمس، الأحد، عروض مسابقة "سينما الغد" للأفلام القصيرة، بمسرح الهناجر فى دار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة محمد حفظي.
ويشار إلى أن انطلق الافتتاح بكلمة للناقد أندرومحسن، مدير المسابقة، الذى قدم الأفلام التى تعرض خلال اليوم الافتتاحى، وهى: الفيلم المصرى الألمانى "فخ"، والتونسى"فاتوم"، للمخرج محمد على نهدى، وإمبراطورية "الضوء" إخراج بيير آلان جيرود،
ويذكر ان انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 منذ يوم 20 نوفمبر الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى 29 من نفس الشهر.
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