بالصور.. افتتاح مسابقة سينما الغد ضمن فعاليات مهرجات القاهرة السينمائي

افتتحت مساء أمس، الأحد، عروض مسابقة "سينما الغد" للأفلام القصيرة، بمسرح الهناجر فى دار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة محمد حفظي.

ويشار إلى أن انطلق الافتتاح بكلمة للناقد أندرو

محسن، مدير المسابقة، الذى قدم الأفلام التى تعرض خلال اليوم الافتتاحى، وهى: الفيلم المصرى الألمانى "فخ"، والتونسى"فاتوم"، للمخرج محمد على نهدى، وإمبراطورية "الضوء" إخراج بيير آلان جيرود،من فرنسا وكوريا الجنوبية، والفيلم التشيكى "المنبوذ" إخراج سيمون كوديلا، فى عرضه الدولى الأول، والفيلم الخامس هو البرتغالى التجريبى "الماضى التام" إخراج خورخى جاكوم.

ويذكر ان انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 منذ يوم 20 نوفمبر الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى 29 من نفس الشهر.