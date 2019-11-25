رونالدو يتخلى عن قميصه لإنقاذ الإفريقي التونسي

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الانضمام إلى حملة إنقاذ نادي الإفريقي التونسي من الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة، والتي دفعت الاتحاد المحلي لتهديده بالاستبعاد من كل البطولات.

ويمر النادي الإفريقي الذي تأسس عام 1920، بوضع مأساوي مع اقتراب الذكرى المئوية لتأسيسه، وسط أزمة ديون طاحنة تركه فيها رئيسه السابق سليم الرياحي.

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وقرر رونالدو، وفق إذاعة "موزاييك" التونسية، التخلي عن أحد قمصانه التي تحمل الرقم 7 والموقع منه، وإجراء مزاد علني عليه يخصص دخله لـ"دعم النادي الإفريقي".

وكان الاتحاد التونسي أصدر تحذيرا أخيرا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال فيه إن النادي يواجه خطر العقوبات وتعليق مشاركته في كل المسابقات إذا لم يقم بسداد ديون قيمتها نحو 6 ملايين دولار، وهو التهديد الذي قوبل بتحرك شعبي غير مسبوق.

جدير بالذكر أن الإفريقي، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري التونسي الموسم الحالي، تعرض بالفعل لأول عقوبة في بداية الموسم، تضمنت خصم 6 نقاط وغرامة مالية لعدم دفع رواتب لاعبين وأجور موظفي النادي.

يشار إلى أن الإفريقي التونسي حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبة واحدة (عام 1991)، كما حقق لقب الدوري التونسي 13 مرة، وكأس تونس 13 مرة أيضا.