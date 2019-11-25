مهند الحمدي لمُنتقدي الهلال السعودي.. "ارجعوا إلى جحوركم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان السعودي مهند الحمدي، فيديو هاجم من خلاله كل من انتقد فريق الهلال السعودي، وصلّى من أجل خسارته على حد قوله، مؤكدًا أنَّ "الزعيم" استحق الفوز في مباراته الأخيرة ضد أوراوا الياباني.

وقال الحمدي في الفيديو مُخاطباً هؤلاء الأشخاص: "ارجعوا إلى جحوركم"، غير أن أثار ردود فعل واسعة بسبب طريقة الحمدي وحماسته، وهجومه المبالغ فيها، إذ رأى البعض أن نجم مسلسل "جمان" بالغ نوعًا ما في تعليقه، فيما اعتبر البعض أنه أمر طبيعي نظرًا لفرحته بالفوز الذي حققه فريق الهلال على فريق أوراوا بهدفين مقابل لا شيء، حاصدًا لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

يُشار إلى أنَّ النجم السعودي مهند الحمدي، كان قد حقق نجاحاً كبيراً ضمن مسلسل "جمان"، إلى جانب نور الغندور، والذي عُرض قبل مدة على قناة "ام بي سي"، إذ جسّد شخصية هشام والذي يقع في حب جمان، لكنه وبسبب الغيرة الكبيرة تبدأ المشاكل بينهما بعد الزواج مما تؤدي إلى انفصالهما.

وأثار المسلسل حينها العديد من ردود الفعل ما بين الايجابية والسلبية، إلا أنَّ أكثر ما أثار الغضب هو طريقة تعامل جمان مع سيطرة هشام التي قدمها العمل، واستجاباتها له في كثير من طلباته غير المنطقية وتقبلها شروطه وملاحظاته، مما اعتبره البعض أنه نوع من أنواع الترسيخ لفكرة العنف ضد المرأة وتحويل الرجل الغيور والشكاك والمُتحكم، وتحويله لشخصية رومانسية وفارس أحلام بنظر العديد من الفتيات.

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واستطاع الفنان السعودي مهند الحمدي لفت الأنظار اليه بسبب وسامته، والتي كانت سببًا بتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة له خاصة لدى الفتيات.

وشبّه عدد كبير من الجمهور الفنان السعودي بالنجوم الأتراك، مؤكدين أنه يملك وسامة وجمالاً من نوع خاص، وشارك الفنان السعودي في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "دفعة القاهرة" من خلال شخصية ناصر، وهو ثاني أعماله الفنية بعد مسلسل الوجه المستعار، وكان الفنان السعودي قد بدأ مشواره في الشهرة من خلال تقديم البرامج.