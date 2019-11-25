يعقوب الفرحان: معطفي جلد صناعي..وهذه طبيعة علاقتي بزوجتي ليلى إسكندر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يشارك الممثل السعودي يعقوب الفرحان في مسلسل "الديفا"؛ إذ يلعب دور البطولة إلى جانب كل من الفنانتين سيرين عبد النور وبوسي، مؤكدًا أنَّ هذا العمل يضيء على عالم الاستعراض بشخصياتٍ حقيقية، مكتوبةٍ بكثيرٍ من الواقعية وبطريقةٍ صحيحة.

وأعرب الممثل يعقوب الفرحان عن اعتزازه بأن يكون أحد أبطال أول إنتاجات منصة "شاهد"، مثنيًا على الجهود التي بذلها فريق العمل ممن عملوا خلف الكاميرا وفي الكواليس ليخرج بأفضل صورة، إضافة إلى التفاهم مع سيرين وبوسي، آملاً أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.

تجدر الاشارة، إلى أنَّ الفنان يعقوب فرحان قد لعب دور البطولة في فيلم "سيدة البحر"، الذي عرض ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ ٤١، ويتناول قضية المرأة ومدى القمع الذي تعاني منه المرأة، فضلًا عن تسليط الضوء على علاقة الرجل مع المرأة وتحكّمه بها.

فقد لعب الفنان يعقوب الفرحان دور الأب في فيلم "سيدة البحر"، وحصل الفيلم على عدة جوائز من بينها جائزة التانيت البرونزي في مهرجان قرطاج.

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على صعيدٍ آخر، فإن يعقوب الفرحان قد ارتبط منذ سنوات بالفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، إذ لم يقيما عرسًا تقليديًا كباقي الأشخاص، إنما فضّلا الارتباط بعيدًا عن الأضواء والضوضاء وفاجآ الجمهور بخبر زواجهما بعد عامين من ارتباطهما سرًا، بخاصةٍ أنهما ينتميان إلى ديانتين مختلفتين؛ الأمر الذي عرضهما للانتقاد.

واللافت، أنَّ الفنانة ليلى إسكندر عند احتفالها بعيد مولودها في شهر آب الماضي، نشرت صورًا على حسابها الخاص عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام وأرفقتها بالقول: "يعقوب هذا العيد الثامن معك، سنتين وسنقيم حفل زفافنا"؛ إذ شرحت لمتابعيها أنها ويعقوب في بداية علاقتهما قررا أنهما لو أكملا العشر سنوات سويًا سيحتفلان بزفافهما، واتفقا على هذا الموضوع وأحبت هذا التحدي، مشيرةً إلى أنها كانت خائفةً وتمنت أن تصبح عشر سنوات ولكن ما زال أمامهما عامان وسيحييان حفلًا يدعوان كل الذين يحبونهما.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثل السعودي يعقوب الفرحان؛ إذ أبدى سعادته في مشاركته بمسلسل"الديفا"، متطرقًا إلى حقيقة علاقته بزوجته الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، لافتا إلى أنها ستعود بقوة إلى الساحة الفنية.