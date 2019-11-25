شكرا لقرائتكم خبر عن جود سعيد: مصر كريمة كأم احتضنت "سينما ابنها" فى أحلك الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حيث قال في كلمة له "كنت اتمني وجودي ولكن السوري اصبح مدان حتى في السفر ، ابشع ما في الحروب ان يعتقد البعض انه يملك الحق وحده، اصنع افلاما عما رايت وعشت ومررت به وهو صنع صادق كما شدة عتمة الليل وليصنع الآخر افلاما عما عاش".

ووجه جود سعيد الشكر لمهرجان القاهرة السينمائي علي مجهوداتهم للحصول علي التأشيرة وسفارة المصرية ورئيس المهرجان محمد حفظي واحمد شوقي القائم باعمال المدير الفني للمهرجان، مؤكدا ان مصر كريمة كريمة اتحتضنت سينما ابنها جود سعيد في احلك الظروف شاكرا نقاد السينما المصرية.