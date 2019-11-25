شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..لقاء نادر لماري كويني مع دلال عبد العزيز.. في الذكرى الـ 16 لوفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الـ 16 لـ وفاة صاحبة الوجه الجميل مارى كوينى، حيث توفيت يوم 25 نوفمبرعام 2003، وتعد مارى كوينى فنانة لبنانية مصرية، ولدت في 16 نوفمبر من عام 1913.

وفى ذكراها ننشرلقاء تليفزيونى نادر لـ مارى كوينى من برنامج " يا تليفزيون يا " للمذيع والرسام رمسيس زخارى، والذى جمعها بالفنانة دلال عبد العزيز، وابنها المخرج الراحل نادر أحمد جلال.

وأشادت الراحلة مارى كوينى خلال اللقاء بأداء الفنانة دلال عبد العزيز، التي قام عدد من المخرجين بـ مقارنتها بها، بسبب رقيها في التعامل، بالإضافة إلى أن كويني كشفت خلال اللقاء عن طريقة تعاملها مع ابنها المخرج الراحل نادر أحمد جلال.



مارى كوينى

وكانت قد التحقت كوينى بمدرسة "سان فانسان دى بول" الفرنسية بالقاهرة، وحصلت على شهادتها الدراسية، لكن حبها للسينما جعلها توقف مسيرتها التعليمية، لكى تسعى وراء حلمها الأول، وهو التمثيل.

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وبالرغم من موهبتها الكبيرة ألا أن قرابتها بـ الفنانة آسيا داغر"خالتها"، ساعدتها في الدخول إلى عالم الفن بشكل أسرع، وكانت أول مشاركتها السينمائية في فيلم "غادة الصحراء" عام 1929.



مارى كوينى

شاركت مارى كوين فى الكثير من المجالات السينمائية، مثل كتابة سيناريوهات الأفلام، والمونتاج والإنتاج السينمائى.

وتعد من أجمل قصص الحب فى الوسط الفنى، قصة حب مارى كوينى والمخرج أحمد جلال، حيث بدأت هذه القصة فى أول عمل فنى جمع بينهما هو فيلم "وخز الضمير"، وتم عقد قرانهما فى أوائل الأربعينات، وأنجبا ابنهما المخرج نادر جلال.



مارى كوينى

شاركت مارى كوينى في حوالى الـ 22 فيلما، وقامت بـ إنتاج 25 فيلما، بالإضافة إلى قيامها بـ مونتاج 6 أفلام.