شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلا غنائيا بالكويت في 2 يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة إليسا، حفلا غنائيا يوم الخميس 2 يناير 2020 فى الكويت، بأرض المعارض الدولية، وشاركت إليسا جمهورها بصورة البوستر عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" انتظروا حفلة الكويت متشوقة لمقابلتكم".

وطرحت إليسا، الجمعة الماضية، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخرأعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.