تراند اليوم : الجمهور يهاجم الموسم الثالث من مسلسل «the crown»

خيَّب الموسم الثالث من مسلسل السيرة الذاتية والدراما التلفزيونية «the crown»، ظن الجمهور بعد نجاح غير مسبوق حققه في الجزأين الأول والثاني، حيث انطلقت أولى حلقاته يوم الأحد 17 نوفمبر.

بعد مرور عامين على إصدار الجزء الثاني، تعود الدراما الملكية إلى «Netflix» لموسمها الثالث بمشاركة فريق جديد، وتشير التقارير إلى أن تكلفة الموسم الثالث تقدر بـ130 مليون دولار حسب ما أفادت صحيفة «ميرور» البريطانية، بينما نشرت «نيويورك تايمز» تقريرا لها تفيد بأن تكلفة المسلسل لـNetflix يصل لأكثر من 150 مليون دولار. ليصبح المسلسل التلفزيوني الأكثر تكلفة على الإطلاق.

وشهد المسلسل في موسمه الثالث تبديل طاقم الممثلين والانتقال إلى «داوننغ ستريت»، حيث تكافح الملكة إليزابيث وتجسدها «أوليفيا كولمان» وعائلتها لمواجهة التحديات والتغييرات المتسارعة التي تمر بها بريطانيا، وهو ما أدى لاختلاف كبير في الإيقاع والإثارة مقارنة بالموسمين الماضيين، ليشكل خيبة أمل وفقًا للعديد من النقاد بعد أن أنتظره الجمهور.

«The Crown» مسلسل مقتبس من مسرحية «The audience» للكاتب بيتر مورغان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولي العرش وهي في الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع في حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذي يلعب دوره في المسلسل النجم جون ليثغو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.