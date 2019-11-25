تراند اليوم : بدر في تمامه .. شهيرة تظهر جمالها بعد التخلي عن الحجاب

لم تستقر الفنانة المصرية شهيرة حتى الآن على موقف ثابت تجاه الحجاب، حيث تظهر به مرة، ثم تعود لتخلعه من جديد.

شهيرة انتشرت لها مؤخرا صورة جديدة مع صديقة، وظهرت في الصورة بدون حجاب، وقد غيرت لون شعرها للأشقر الفاتح، واختارت قصة شعر جديدة.

الفنانة المعتزلة لم تؤكد إن كان هذا شعرها أن أنه شعر مستعار، ولكن الصورة أثارت حالة من الجدل بين الجمهور.

كانت شهيرة تعرضت لانتقادات كثيرة بعد ظهورها من دون حجاب، خلال حضورها بازار خيري أقيم داخل أحد المراكز التجارية لتوفير متطلبات المرأة، فبراير الماضي.

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الفنانة المصرية دافعت عن نفسها، وأشارت إلى أنها لم تخلع الحجاب، ولكنها ظهرت دونه في مكان خالي من الرجال تماما.

يُذكر أن شهيرة ارتدت الحجاب واعتزلت الفن عام 1992، وابتعدت عن الأنظار، ثم عادت للظهور من جديد.

كما قررت الفنانة المصرية صابرين ان تخلع الحجاب مؤخرا، وقد أثارت ردود أفعال متباينة، كما صرحت صابرين أنها لم تكن محجبة، وأنها مازالت متمسكة بالاحتشام.