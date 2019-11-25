تراند اليوم : شريف عرفة يعلن الأستعداد للجزء الثاني من فيلم “الممر”

أعلن المخرج شريف عرفة، بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم الممر الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرض الجزء الأول، مشيرًا إلى أنه لم يستقر على باقي الفنانين الذين سيظهرون في الجزء الثاني من الفيلم.

وأشار شريف عرفة في تصريحات عقب ندوة تكريمه على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، إلى أنه اتخذ قرارًا بالبدء في تجهيزات فيلم “الممر 2″، ولكنه لم يستقر على باقي الممثلين.

وشدد على سعادته بنجاح الجزء الأول من الفيلم، الذي تم عرضه في السينما وعلى شاشات التليفزيون خلال ذكرى نصر أكتوبر 1973 .

يذكر أن “الممر” الجزء الأول، من بطولة: أحمد عز، وهند صبري، وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسني، وأسماء أبو اليزيد، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد جمعة، ومحمد فراج، وأمير صلاح، ومحمد الشرنوبي، وإخراج شريف عرفة، وحقق ايرادات وصلت إلى 75 مليون جنيه.

وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

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ويتناول الفيلم قصة معيشة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، كما “الممر” المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيما تحدث الفنان أحمد عز، عن الفيلم، معربا عن سعادته بمشاركة القوات المسلحة والشعب المصري الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر بفيلم “الممر”.

وقال عز: “النجاح اللى حققه الفيلم رسالة، وهى رسالة الجمهور والشعب اللي شاف الفيلم اللى أكد على حاجة واحدة مهمة إن الشعب المصري وجيشه كيان واحد مينفصلش”.