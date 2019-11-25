على خطى صابرين.. إعلامية عربية تخلت عن “التوربان”

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - فاجأت الإعلامية الكويتية ​زينب العلي​، متابعيها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورة لها بعد ان كشفت لأول مرة عن شعرها وأعلنت تخليها عن ارتداء “التوربان” الذي عرفت به طوال مسيرتها في مجال الإعلام .

وأثارت زينب الجدل خصوصا ان قرارها جاء بعد مواطنتها آسيا عاكف، التي خلعته قبل شهرين والممثلة المصرية صابرين التي قررت ان تتخلى عن غطاء الرأس وتعرضت للكثير من الانتقادات.

من جهة ثانية أكدت العلي انها اتخذت القرار السليم، وأنها تبدو أجمل بعد خلعها للتوربان

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