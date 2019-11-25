شاهدوا.. إعتداء وحشي من متطرف أسترالي على سيدة محجبة وحامل بشهرها التاسع

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - بحسب عدة مصادر، فيديو لمتطرف أسترالي يعتدي بوحشية على سيدة محجبة وحامل بشهرها التاسع بمقهى في أستراليا، وبحسب الشهود اقترب المجرم من طاولة 3 محجبات وصرخ بوجههن بخطاب عنصري ومعادي للإسلام بدون وقوع أي استفزاز واضح، ثم بدأ بلكم السيدة الحامل عدة مرات حتى سقطت أرضًا وداس عليها



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