خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت ممثلة شهيرة؟

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - نشرت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها من مرحلة الطفولة برفقة سوزان إبنة خالتها.

وعلّقت فواخرجي على الصورة، قائلة: “سوزان بنت خالتي وأنا”.

وأثار الشبه بينهما انتباه المتابعين، فأثنت التعليقات على الجمال المتوارث في العائلة.يُذكر أن غوفاخرجي أطلت ببطولة عملين هما “هوا أصفر” و”خط ساخن”، بينما حلت ضيفة على مسلسل “ناس من ورق”، كما إنضمت لمسلسل “بت القبايل”، من بطولة سمية الخشاب، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعي، محمود عبد المغني، ومن إخراج حسني صالح.

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