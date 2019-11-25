“فيروس” جديد عابد فهد بعدسة شقيقه

على هامش استكمال تصوير مسلسل “هَوَسْ”، كشف الممثل عابد فهد الى أنه يعمل حالياً على شخصية جديدة بمسلسل يحمل عنوان “فيروس” مؤلف من عشر حلقات من كتابة حازم سليمان ومن اخراج شقيقه عامر فهد.

Advertisements

“فيروس” هو الاسم المبدئي للمسلسل الذي تم اختياره، يتحدث عن فئة معينة من الاشخاص غير المفيدين في المجتمع حيث اصبحوا شخصيات يستغلون الآخرين للوصول الى مبتغاهم، وبعض الاشخاص ظروف الحياة عاكستهم فأصبحوا مشردين في الطرقات ويعيشون حياة مليئة بالذل.

من جهة أخرى، يستكمل “فهد” تصوير “هَوَسْ” حيث يلعب شخصية طبيب تجميل، اخراج محمد لطفي، كتابة ناديا الأحمر وأنتاج مشترك بين كل من I See Media و Golden Line Production.

نذكر ان هبة سجلت شارة المسلسل واسامة الرحباني يضع اللمسات النهائية عليها، بالاضافة الى ان اسامة ينفذ الموسيقى التصويرية للعمل.