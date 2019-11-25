أبرار الكويتية تتعرض للهجوم بسبب شروطها لمن يريد الزواج من بناتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة الكويتية أبرار لهجوم حاد من قبل متابعيها بسبب الشروط التي وضعتها لأي شخص يتقدم للزواج من إحدى بناتها.

وقالت أبرار عبر مقطع فيديو:"هذه الشروط يجب أن ينفذها أي شخص يريد أن يتزوج من بناتي، فيجب أن يدفع مهرًا فوق الـ10 آلاف دينار والشبكة عليك، ويجب أن يقيم لها حفل زفاف يليق بها، هذا بخلاف حفل الاستقبال، والحنة".

وأضافت الفنانة الكويتية: "إذا علمت أن أحدًا من عائلة هذا العريس تعدى بكلمة أو بأي شيء على بناتي سوف أبلغ الدورية، فأولادي لا يتم معاملتهم هكذا، ويجب أن يكون شهر العسل في إحدى الدول الأوروبية وأن يشتري لها الماركات؛ لأن بناتي يشبهونني".

وبعد الحديث عن هذه الشروط تلقت أبرار سيلاً من الانتقادات بسبب ما وصفوه بالشروط "التعجيزية" التي وضعتها لمن يريد الزواج من إحدى بناتها، مشيرين إلى أنها بالغت كثيرًا، ولا يوجد أي مبرر لمثل هذه الشروط.

وقال أحد المعلقين إن هذه الشروط لا تضعها الملكة إليزابيث في حال قرر شخص الزواج من ابنتها:" ليه بنات الملكة إليزابيث"، بينما كتبت أخرى: "والله لو أنهم من ذهب مدري على ايش عشر ألاف"، وغيرها من التعليقات التي هاجمت الفنانة.

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وكانت أبرار الكويتية قد أحدثت ضجة مؤخرًا بسبب تصريحاتها حول مضايقة أحد الأشخاص لبناتها، لكن الفنانة لم تكشف تفاصيل كثيرة عن الإجراء الذي اتخذته حول الموقف.

ولدى أبرار 4 بنات هن "ملاك" و"زهراء" من زواجها الأول، و"آية" و"فاطمة" من زواجها الثاني، وأنجبت من زوجها الثالث "يوسف"، بينما لم تنجب من زوجها الرابع. ولم تسلم الفنانة من الانتقادات بسبب زواجها المتكرر.

وفي الشأن الفني؛ فقد كان آخر مسلسل لأبرار "روز باريس" الذي عرض في أكتوبر العام الماضي، وشاركت في بطولته كذلك كل من هيا عبدالسلام، وأحمد السلمان، ومحمد العلوي، والعمل من تأليف سحاب، وإخراج حمد البدري.

وشاركت أيضًا في عددٍ من الأعمال الدرامية بينها "البيوت أسرار" و"طول بالك". وعند دخولها المجال الفني كانت ترتدي الحجاب، ولكنها في عام 2013 قررت خلعه.