تركي آل الشيخ يمازح محمد عبده بإحدى أغانيه.. ما علاقة تتويج الهلال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مازح المستشار تُركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مواطنه فنان العرب محمد عبده وذلك باستخدام مقطع فيديو لإحدى أغانيه وتحمل عنوان "خضر الفنايل"، كنوع من "الكيد" على سبيل الممازحة بعد تتويج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا وصعوده لكأس العالم للأندية.

وأغنية "خضر القنايل" تغنى بها الفنان محمد عبده لفريق نادي الأهلي السعودي الذي يشجعه على المستوى المحلي، وظهرت صورة محمد عبده في الفيديو حيث كان ممسكًا بـ"كوفية" تحمل علم نادي الهلال ويربطها على رأسه مع تشغيل الأغنية.

ولم يعلق آل الشيخ، على المقطع الذي نشره، كونه يفسر ما يريد توصيله له، وهذا نوع يحدث بين الكثير ممن يختلفون في تشجيعهم وانتماءاتهم الكروية.

وانهالت التعليقات بين المتابعين مع المقطع إلا أنَّ بعضهم طالب تركي آل الشيخ، بعدم القسوة على محمد عبده، خاصةً أنه عاشق للأهلي، وتداول المغردون مقطع فيديو لمحمد عبده قال فيه: "الأهلي حبي له ما يتغير سواء حقق أو لم يحقق".

وكان محمد عبده قد كشف في لقاء متلفز له ببرنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية" تشجيعه للنادي الأهلي فقال إنه لا يهمه ما يحققه الأهلي من نتائج والأهم هو تشجيعه للفريق رغم تمنيه أن يفوز على طول الخط، مشيرًا إلى أنه يشجع على الصعيد العالمي نادي برشلونة الإسباني.

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وكشف تركي آل الشيخ، في تغريدة له عن توجيهه دعوة رسمية لرؤساء ونجوم نادي الهلال السابقين لحضور احتفالية "ليلة زعيم آسيا الهلال" والتي ستقام يوم الخميس الـ 28 من نوفمبر الجاري في بوليفارد الرياض.

وقال آل الشيخ: "كل رؤساء نادي الهلال الكرام وأصحاب السمو والإخوان أعضاء الشرف ونجوم وأساطير النادي السابقين معزومين في حفل يوم الخميس وستوجه لهم دعوة رسمية".

ومن المقرر أن يحيي النجوم رابح صقر وماجد المهندس وحسين الجسمي وراشد الفارس حفلًا غنائيًا في مسرح محمد عبده – البوليفارد، على هامش احتفالية ليلة زعيم آسيا، والتي سيحضرها جمهور المملكة عامةً وجماهير الهلال خاصةً.

وكتب تركي، في تغريدته عبر موقع تويتر قائلًا: "يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير يمثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم.. اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفين وطلاب وعوايل".

وتُوج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وينافس الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019، التي ستجرى فعالياتها بقطر خلال الفترة بين 11 و21 ديسمبر المقبل، حيث يستهل بطل آسيا مشواره بمواجهة الترجي التونسي، بطل أفريقيا، يوم الـ 14 من ديسمبر، في الدور الثاني بالمونديال.