كيندال جينر ترغب بإنجابِ طفل من صديقها الفلسطيني..وهكذا ردت أخواتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أنَّ أخواتها جميعًا أصبحن أمهات، إلا أنَّ النجمة الأمريكية، كيندال جينر، عبرت في وقتٍ سابق من هذا العام أنها لا تريد أطفالًا الآن.

ولكن يبدو أنَّ كيندل غيرت رأيها وأصبح لديها اشتياقٌ للأمومة؛ إذ نشرت مجموعةً من الصور اللطيفة عبر حسابها على إنستغرام، وهي تعانق ابني شقيقتها كيم كارداشيان، وهما: سانت، 3 سنوات، وشقيقه الأصغر سالم ستة أشهر.

ولم تكتف بذلك، بل وجهت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، سؤالًا لمعجبيها عن رأيهم في إنجاب أطفال من صديقها الفلسطيني، فيصل خضرة، 28 عامًا؛ إذ كتبت تعليقًا: "أي شخص مع تكوين أسرة بيني وفيصل يكتب I"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم يكن هناك الكثير من النقاش بين أصدقاء وعائلة كيندال بعد أن أثارت مسألة تكوين أسرة، إلا أنَّ المنشور اجتذب العديد من التعليق.

فقد علقت أختها الصغيرة كايلي جينر وأختها الكبرى كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر جميعهم بالموافقة وكتبن :"I"، كما كتبت صديقتها، النجمة جوستين سكاي: "أنا أحب هذه القصة".

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ويبدو أنَّ أكثر المعلقين إثارة هو عارضة الأزياء هايلي بيبر، زوجة النجم "جاستن بيبر"، التي أجابت عدة مرات على المنشور، وعلقت بقولها "IIIIIII" و "MEEEEE" و "I say YES" و "I DOOO"، حيث أبدت جميع تعليقاتها بالموافقة المطلقة.

على الرغم من أنَّ كيندال كانت تمزح على الأرجح، فإن هذا المنشور اللطيف كان بعيدًا كل البعد عن الآخر الذي شاركته في أبريل الماضي؛ إذ ظهرت صورة لامرأة ترتدي حقيبة بلاستيكية فوق رأسها، خشية الحمل.

ورافق العارض والموسيقي "فيصل"، كيندال بانتظام إلى المناسبات، وآخرها حفل زفاف جاستن وهيلي بيبر في سبتمبر الماضي.

ويعرف فيصل خضرة في هوليوود باسم "فاي خضرة" وهو مغن صاعد مولود في السعودية وتربى في الإمارات قبل أن ينتقل إلى أمريكا، وهو يعمل كعارض أزياء إلى جانب عمله الموسيقي، وظل صديقًا مقربًا من كيندال جينر لسنوات.

فيصل خضرة لديه أصدقاء مشاهير في هوليوود من بينهم جاستن بيبر، وكورتني كارداشيان، وجيجي وبيلا حديد.