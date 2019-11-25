مادلين طبر: تخليت عن الإطلالات "العارية" لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، عن سعادتها بالعودة للعمل كإعلامية، لافتةً إلى أنَّ تقديمها لبرنامجٍ جديد هذه الفترة، حمّسها لتحضير برنامج جديد سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة وسيكون مفاجأة للجمهور.

وقالت مادلين طبر، في لقاء خاص مع "فوشيا" إنَّ هذه الفترة من أفضل الفترات في حياتها كونها استعادت قوتها مجددًا كمذيعة، موضحةً أن من أهم مقومات المذيعة هي الثقافة؛ لأنها ربما تتفاجأ بموضوع ما فلابد أن يكون لديها خلفية عنه.

وفيما يتعلق بالساحة الفنية، قالت طبر، إنها انتهت من تصوير فيلم قصير بعنوان "حضن وبس" كما تستعد لتصوير مسلسل جديد مع المخرج محمد حمدي والمؤلف حسام موسى.

وعن إطلالتها في إحدى فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أكدت الفنانة اللبنانية، أنها تتعاون مع مصمم الأزياء محمود غالي، والتوب للدزاينر أمير، وحقيبتها لديزاينر مصرية.

وبشأن الانتقادات التي توجه للفنانات بسبب إطلالاتهن على السجادة الحمراء، قالت إن الانتقادات متوقعة وأنه ليس لديها مشكلة في ذلك؛ لأنهم يصنعون حالة جيدة للجمهور كي "يتسلوا" بحسب وصفها.

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وأشارت إلى أنها تعرضت لانتقادات في إحدى المناسبات بسبب فستانها، وقيل لها: "لا ترتدي العريان في سنك" واستمعت للنصائح؛ لأن الجمهور يحبني وأنا أحترمه".

وكانت مادلين طبر قد أبدت في لقاءٍ سابق سعادتها بتنصيبها كرئيس شرفي لمهرجان همسة للآداب والفنون، مشيرة إلى أنها تعدُّ المرة الأولى التي يتم اختيارها بهذا المنصب، بينما سبق وتم اختيارها كرئيس لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات.

وقالت مادلين في تصريح لـ"فوشيا": "إطلالتي اليوم من تصميم محمود غالي، وأنا من وضعت المكياج الخاص بي".

وبسؤالها عن حقيقة وجود "مافيا" في الوسط الفني قالت طبر: "ليس من المقبول أن كل شخص يواجه صعوبة في مجاله يقول إن به مافيا، وفي أي مجال عندما ينجح أي شخص سيجد أمامه أكثر من مافيا وليس مافيا واحدة".

وعن الفنانة التي تريد أن تجسد قصة حياتها في عمل فني، قالت إن "منى زكي تستطيع، ولكن الفنانة التي ترى أنها صاعدة بقوة هي دينا الشربيني التي تتلون حسب الدور وتألقت في مسلسل زي الشمس، وفي النهاية الاختيار سيكون حسب المرحلة العمرية".