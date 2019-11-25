طفل كفرناحوم يحجز مكانه في سينما هوليوود

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حجز الطفل زين الرفاعي مكاناً له في سينما هوليوود بعدما لمع نجمه بفيلم "كفرناحوم" الشهير للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.
ولقد كشفت النجمة العالمية من أصل لبناني سلمى حايك الأمر بصورة تجمعها بزين إلى جانب طفلٍ آخر. حيث كتبت معلقة أن الطفل الذي لفت الأنظار سيدخل عالم "مارفل"(المؤسسة الإنتاجية) من خلال مشاركته بفيلم "The Eternals" (الأبديون) الذي يعود إلى سلسلة أفلام عالم مارفل الخيالية، ليصبح زين أوّل سوري يلعب دور بطل خارق في السلسلة المعروفة.
وفي ذات السياق، عبّرت المخرجة نادين لبكي عن سعادتها الكبرى وفخرها بحصول "طفل كفرناحوم" على دور مهم في هوليوود.
الجدير ذكره أن "الرفاعي"من مواليد مدينة درعا السورية. هرب مع عائلته من الحرب واستقر في مخيمات اللاجئين في لبنان. وعاش حياةً قاسية مع التشرّد والفقر، لكنه أثبت موهبته من خلال دوره بفيلم كفرناحوم؛ من خلال شخصية الطفل الذي يرفع قضية على والديه بسبب إنجابهما له في ظل الظروف الصعبة والفقر.
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