نانسي عجرم تشكر أحلام على إطرائها







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شكرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الفنانة الإماراتية أحلام التي عبّرت عن حبها لها وإعجابها بصوتها وإحساسها في إحدى حلقات برنامج المواهب "The Voice". حيث قالت أحلام لإحدى المشتركات: "نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها". فردت "عجرم" بتغريدة على الفيديو كاتبة: "حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك".

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