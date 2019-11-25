





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بوصول عدد متابعي صفحتها على "تويتر" إلى 8 مليون متابع حقيقي. علماً أن حسابها دخل عامه السابع منذ إطلاقه في شهر يناير 2012.

الجدير ذكره أن "كرم" تُعتبَر من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابع صفحتها عدة شخصيات أجنبية وسياسية وفنية وإعلامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تحتفل بـ 8 مليون متابع على "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.