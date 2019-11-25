استقالة الإعلامية لينا زهر الدين من قناة الميادين







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: لحقت الإعلامية اللبنانية لينا زهرالدين بزميلها الدكتور سامي كليب بتقديم استقالتها من قناة الميادين التي بدأت عملها فيها منذ انطلاقتها في العام 2012، بعدما استقالت من قناة "الجزيرة" بعيدَ اندلاع الحرب السورية في العام 2011.

وأعلنت الخبر عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك" كاتبة: "انطلاقا من اللحظات التاريخية التي نعيشها، رأيت لزاماً عليّ تقديم استقالتي من قناة الميادين، متمنية لها الإستمرارية ولشعوبنا مستقبلاً أفضل. والله ولي التوفيق".



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