سيلينا جوميز بفستان بسيط ومحتشم من Norma Kamali سعره 294 جنيها استرلينيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز محبيها أمس في حفل American Music Awards لعام 2019 ، حيث قدمت أحدث أغنيتين قامت بإطلاقهما مؤخرا وهما "Lose You to Love Me" و "Look at Her Now " ، وهي المرة الأولي التي تقدم فيها سيلينا الأغنيتين على الهواء مباشرة .

ظهرت سيلينا جوميز البالغة من العمر ( 27 عاما ) مرتديه فستان طويل ذو تصميم بسيط ومحتشم باللون الأسود وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Norma Kamali " و سعره 294 جنيها استرلينيا .

يذكرأن سيلينا جوميز كشفت عن موعد إطلاق ألبومها الغنائى الجديد، وهو الخبرالذى لاقى إعجاب الكثيرمن عشاق ومحبى النجمة الشابة، حيث حددت جوميزأن تطلقه فى يناير 2020.

