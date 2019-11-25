شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يوافق على تقديم "أدريانو" بـ "همام فى أمستردام" بفيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق النجم أحمد السقا على إعادة تقديم شخصية "أدريانو" فى فيلم جديد مع المنتج جمال العدل، وذلك بعد 20 عاماً من ظهوره بها فى فيلم "همام فى أمسترام" وكانت هذه الشخصية نقطة انطلاق للسقا فى عالم السينما، حيث بدأ الكاتب مدحت العدل فى وضع الخطوط العريضه للفيلم والشكل الذى سيظهر به السقا والتغيرات التى حدثت بعد كل هذه الفترة من تقديمها للمرة الأولى.

وينتظر أحمد السقا انتهاءه من فيلمه الجديد "العنكبوت" الذى يعكف على تصويره حالياً من أجل الاجتماع بالمؤلف مدحت العدل والمنتج جمال العدل للاتفاق على كافة التفاصيل وتوقيع العقود بشكل رسمى، تمهيداً لبدء التحضيرات واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة وتحديد خطة التصوير والموعد المبدئى لطرح الفيلم فى دور العرض.

ويستأنف أحمد السقا تصوير مشاهده فى فيلم "العنكبوت"، الأسبوع المقبل بمشاهد تجمعه ببطلة العمل امامه النجمة منى زكى، وذلك بعد انتهائه من تصوير نصف أحداث العمل الذى يعود به إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم "هروب اضطرارى" مع المخرج أحمد خالد موسى عام 2017.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.



