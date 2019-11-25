شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة فيلم باركور: كنت أريد انتحار بطلي الفيلم ولكني تراجعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 41 ندوة لفيلم باركور للمخرجة الجزائرية فاطمة الزهراء زموم وهو العمل الأول لها ويعرض في المهرجان كعرض دولي أول.

وقالت فاطمة الزهراء أنها اختارت بطل الفيلم من مجموعة كبيرة من لاعبي الباركور حيث حرصت أن يكون البطل جيد في تلك اللعبة وفي نفس الوقت قادرعلي التمثيل وأضافت إلي أن بطل الفيلم تعذر حضوره بسبب عدم حصوله علي تأشيرة السفر.

وأضافت فاطمة خلال الندوة التي أدارتها الناقدة مني شديد أنها أرادت أن تقدم حالة من الجدل حول الصح والخطأ من وجه نظرالشباب بمعني أان ما يراه الأهل صحيح قد يراه الشباب خطأ.

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واشارت فاطمة الي أن الحالة السياسية في الجزائر لم تسمح لها بالتواجد مع عرض الفيلم في مدن الجزائر وأن وزارة الثقافة استكملت الفيلم ولم تكن مع العمل منذ البداية.

وأوضحت فاطمة أن الشرطة الجزائرية لم تتعاون معها ورفضت مساعدتها في تقديمهم لملابس الشرطة من منطلق أن الفيلم لا يخدم الأمن الوطني.

واشارت فاطمة إلي أن نهاية الفيلم تم تغييرها حيث كان من المفترض أن ينتحر بطلي الفيلم، لكن أبطال الفيلم اقنعوها بالعدول عن ذلك انطلاقا من فكرة أن قصص الحب لا يجب ان تنتهي بهذه الطريقة.