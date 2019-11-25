شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة من كواليس تصوير مسلسل " الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج بيتر ميمى، جمهوره بصورة للنجم أمير كرارة من كواليس تصوير مسلسل " الاختيار"، عبر خاصية ستورى على حسابه على انستجرام، وكتب بيتر ميمى، من استعدادات مسلسل الاختيار رمضان 2020.

ومسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ويسجل المسلسل التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سويًا مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.