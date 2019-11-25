شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كاميلا كابيلو تفاجئ حضور American Music Awards وتغنى بالـ lingerie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة كاميلا كابيلو عشاقها ومحبوها وذلك خلال تقديمها احدي الاغنيات في حفل American Music Awards لعام 2019 و الذي اقيم في مسرح Microsoft بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ظهرت كاميلا مرتديه " lingerie " ذى تصميم مثير باللون الأبيض وذلك خلال تقيمها أغنية "Living Proof" و هي احدث أغنية سينجل أطلقتها كابيلو ، و كان يحيط بالنجمة الشابة عدد من الراقصات الاتي ظهرن مرتديات فساتين باللون الابيض و هو ما جعل الاستعراض واحد من أجمل استعراضات الحفل .

ويعد هذا الاستعراض هو الثاني لكاميلا كابيلو البالغة من العمر ( 22 عام ) بحفل " American Music Awards " و ذلك بعد أن قدمت أغنية " Senorita " مع صديقها النجم العالمي شون مندس و هي الاغنية التي فاز من خلالها الثنائي بجائزة أفضل تعاون لهذا العام .

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