شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده .. خالد الصاوي يروي أهم نصيحة تلقاها من فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم خالد الصاوي بعيد ميلاده الـ 56 وسط احتفاء من كافة محبيه ومعجبيه ممن تعلقوا بأدواره الذي قدمها خلال مشواره الفني، سواءًا دور "الضابط" في الجزيرة أو الدكتور النفسي النصاب في "كده رضا" وغيرها من أهم الأدوار الذي وضع فيها بصمته الخاصة بأعمال مثل "الفرح" أو "عمارة يعقوبيان" في قائمة طويلة من أهم الأعمال، .. إلا أن ما لا يعلمه كثيرون عن نجمهم هو موقفه مع النجمة الكبيرة فاتن حمامة أثناء مقابلتها في كواليس فيلم "يوم مر يوم حلو".



يوم مر يوم حلو

روي خالد الصاوي أنه واثناء عمله خلال الفيلم كمساعد مخرج مع المخرج خيري بشارة حاول مقابلتها بأي طريقة، وهو ما تحقق له ليعرفها بنفسه وبما يقوم به خلال الوقت الحالي من دراسات في عدة مجالات مختلفة سواءًا في الفلسفة أو بخصوص السينما، ولكنه وجدها تنصحه نصيحة غيرت طريقة تفكيره بعد ذلك.

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تلك النصيحة تمثلت في ردها علي كل ما ذكره بخصوص دراساته وقراءاته المتعددة بأنها تفضل الملموس عن النظري، وهي الإشارة الذي أكد الصاوي أنها أنارت له الطريق فيما بعد بالتركيز علي العمل علي أرض الواقع أكثر.