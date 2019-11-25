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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استعراض سيارا يخطف الأذهان فى حفل American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية سيارا الأضواء أمس بحفل American Music Awards لعام 2019، والذي أقيم في مسرح Microsoft بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدمت استعراضا غنائيا راقصا كان من أكثر العروض التي تفاعل معها الحضور بشكل واضح.
قدمت سيارا البالغة من العمر 34 عاما في بداية الحفل أغنية " Melanin " ، فظهرت سيارا بملابس قصيرة ذات تصميم بسيط باللون البيج اضافة إلى شعر مستعار طويل .
يذكر أن القائمين على حفل American Music Awards وقع اختيارهم على سيارا لكي تقوم بتقديم فقرات الحفل إلا أن النجمة الشهيرة لم تكتف بذلك لكنها فضلت المشاركة كمغنية لها جمهور و شعبية كبيرة حول العالم .
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