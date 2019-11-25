شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تعود لدراما رمضان مع مدحت وماندو العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت النجمة يسرا على السيناريو الذي يكتبه المؤلف مدحت العدل، ويتولى إخراجه ماندو العدل، ويتم عقد جلسات عمل بشكل يومي للاستقرارعلى الخطوط العريضة للمسلسل، والعمل من إنتاج شركة سينرجى وجمال العدل، ومن المقرر أن ينطلق التصويرمطلع ينايرالمقبل حسب الخطة التى يضعها مخرج العمل ماندو العدل.

ومن ناحية آخرى تواصل يسرا تصوير مشاهدها الأخيرة من فيلم "صاحب المقام"، بعد غياب أعوام عن السينما، ويشارك فى بطولته كل من النجم أسر ياسين والفنانة أمينة خليل وريهام عبد الغفور، وبيومى فؤاد، للكاتب إبراهيم عيسى، حيث أوشكت على الانتهاء من التصوير ويبدأ مخرج العمل محمد العدل فى مونتاج ومكساج الفيلم استعدادا لطرحه فى السينمات.

وكانت أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل " لدينا أقوال أخرى"، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.