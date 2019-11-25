أوس أوس يهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأ الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، صديقه الفنان كريم عفيفي، بعيد ميلاده الذي يوافق 24 نوفمبر.

ونشر أوس أوس، صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "الاصدقاء يأتون ويذهبون، لكنني سعيد لأنك أحد الذين بقوا، أتمنى أن يكون هذا العام الأفضل على الإطلاق، وأتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

كريم عفيفي من مواليد 24 نوفمبر 1987، واحتفل أمس بعيد ميلاده الـ 32، وهو أحد نجوم مسرح مصر.

وشارك "عفيفي" في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، أمام الفنان علي ربيع.