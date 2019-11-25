إحداهن فقدت طُحالها.. فنانات تعرضن للعنف من أزواجهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل العالم اليوم 25 نوفمبر، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار "لون العالم برتقاليا : جيل المساواة ضد جرائم الاغتصاب".

ولا يقتصر العنف ضد المرأة على النساء العاديات، فقد عانت فنانات شهيرات من اعتداءات الأزواج، حتى أن إحداهن فقدت طحالها، فيما وصل الأمر مع أخرى لاتهام زوجها بمحاولة قتلها.

علا غانم

الفنانة علا غانم اعتبرت زيجتها الثانية من أسوأ الزيجات، والتي تعرضت فيها للعنف، قائلة: "أسوأ أيام حياتها كانت مع زوجي الثاني قبل الانفصال".

وأوضحت أنها تعرضت للإهانة أمام بناتها: " كان فيها كسر لأمومتي وكسر لأمل بناتي، أنا الأمل بالنسبة لهم فلما حد يكسر مامي قدامهم عيب وميصحش، وعشان كدا سيبته".

سمية الخشاب

اتهمت الفنانة سمية الخشاب طليقها أحمد سعد بالتعدي عليها بالضرب، وقالت "أحمد سعد ضربني في منطقة الظهر" ونُقلت على أثرها للمستشفى، وتم استئصال الطحال.

واشتكت الخشاب من المعاملة السيئة التي أضرت بها نفسيًا وأثرت بشكل سلبي على حياتها العملية.

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شاهيناز ضياء

في مارس الماضي، خرجت الفنانة شاهيناز ضياء نجمة ستار أكاديمي، للجمهور بوجه ملطخٍ بالدماء، كاشفة لمتابعيها عبر فيسبوك، أنها ووالدتها تعرضتا للضرب المبرح على يد زوجها، ثم أعلنت انفصالهما.

رويدا عطية

الفنانة السورية رويدا عطية، تعرضت للتعنيف على يد زوجها السابق، وقالت: "كان يحبطني دائماً ويقول لي أنني أبشع امرأة في العالم"، موضحة: "كان علي أن أكسر يده في المرة الأولى التي ضربني فيها".

إيمان العاصي

في عام 2010، تقدمت الفنانة إيمان العاصي ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد تتهم زوجها باحتجازها والتعدي عليها بالضرب، وإجبارها على التنازل عن ممتلكات قد أهداها لها في وقت سابق.

أميرة نايف

كشفت الفنانة أمير نايف عن معاناتها من اعتداءات زوجها الثاني، مشيرة إلى أنه سعى أكثر من مرة إلى قتلها. وقالت: "أنا بقالي يومين بدلي بأقوالي في النيابة، وقبلها كام يوم في القسم بحكي اللي حصلي".