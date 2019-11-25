بالفيديو| أروى جودة لـ"الخليج 365": يوسف شريف رزق الله كان متواضعًا ولا يبحث عن الشهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بتأثر شديد تحدثت الفنانة أروى جودة، عن الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لسنوات طويلة، مؤكدة أن علاقتها به بدأت قبل انضمامها كعضو لجنة تحكيم في إحدى دورات المهرجان.

وتابعت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تعاملت معه قبل المهرجان لما كنا بنسافر مهرجان (كان)، ومكنتش وقتها ممثلة معروفة، وكان رجل بسيط، متواضع وبيحترم أي حد بيحترم الفن ومحب للفن، أي مشكلة كنت تجيله بيها يبسطها ويحلها بدون حسابات".

وأضافت "مكنش بيدور على الشهرة ولا التقرب للفنانين، حبه للفن كان بيخلي الفنانين هما اللي يحبوا يتقربوله حتى أكبر الأسامي في العالم كله".

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وأشارت إلى وقوفه إلى جوارها بعدما انتقد البعض اختيارها كعضو لجنة تحكيم بالمهرجان، موضحة "لما اختارني للتحكيم ناس عارضوا وقالوا ممثلة شابة معندهاش تاريخ، لكن هو كان واثق فيا وثقته خلتني اشيل المسؤولية".

حرصه على العمل وحبه للفن، جعلاه لا يترك تردده على الأطباء لغسيل الكُلى 3 مرات أسبوعيا يعيقه، لم يشعر أحد أن وراء المجهود الذي يبذله جسد منهك، وعن هذا قالت "كان بيروح تلات مرات يغسل كلى، كان يتصل بيا في الجلسة يقول هنعمل ايه ومش هنعمل ايه من غير ما يحسسني انه تعبان، عرفت الموضوع بالصدفة منه، لما قلتله اجيلك عشان نتكلم في موضوع خاص بالشغل قالي انه في جلسة".

وعن احتفاء مهرجان القاهرة السينمائي بيوسف شريف رزق الله، قالت "لفتة بسيطة من المهرجان يعبروا بيها عن احترامهم له ولمسيرته في حب السينما، ومبسوطة انه اتكرم قبل وفاته من المهرجان".