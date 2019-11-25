الشاعر إسلام خليل يكشف كواليس أحدث أغاني حكيم "ليلة بمبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرح الفنان حكيم البوستر الدعائي لأحدث أغنياته "ليلة بمبي" عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي من تأليف إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق.

الشاعر إسلام خيل تحدث في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن الأغنية، وقال: "بدأنا العمل عليها وتم تسجيها من حوالي أسبوعين، وبالبداية كانت تحمل اسما ثانيا هو (اضحكي بقى)، وهي الكلمات التي تبدأ بها، لكن الفنان حكيم فضل اختيار عنوانها الجديد (ليلة بمبي) من مقطع جميل موجود بالأغنية".

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وأضاف: "رغم تقديمي لأغاني عديدة نالت نجاحا، أشعر أن هذه الأغنية ستحقق نجاحا يمتد إلى 50 عاما مقبلة، مثلما حدث مع (أنا بكره إسرائيل) وأغاني فيلم (مواطن ومخبر وحرامي)، وكذلك أغنية (رمضان كريم) مع الفنان حكيم، الذي أحب التعاون معه وقدمنا معا من قبل أغاني فيلم (على جنب يا أسطى) للمؤلف عبد الرحيم كمال والمخرج سعيد حامد، وبطولة الفنان أشرف عبد الباقي".

حكيم احتفل مؤخرًا بتصدر أغنية "سيبونا في حالنا" حاجز المليون مشاهدة، على موقع "يوتيوب".

وتناقش الأغنية ظاهرة الحسد ونظرة المجتمع لها، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي، وميدو مزيكا، والهندسة الصوتية أمير محروس، وإنتاج فايز عزيز.‎