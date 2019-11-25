محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
طرح الفنان حكيم البوستر الدعائي لأحدث أغنياته "ليلة بمبي" عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي من تأليف إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق.
الشاعر إسلام خيل تحدث في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن الأغنية، وقال: "بدأنا العمل عليها وتم تسجيها من حوالي أسبوعين، وبالبداية كانت تحمل اسما ثانيا هو (اضحكي بقى)، وهي الكلمات التي تبدأ بها، لكن الفنان حكيم فضل اختيار عنوانها الجديد (ليلة بمبي) من مقطع جميل موجود بالأغنية".
وأضاف: "رغم تقديمي لأغاني عديدة نالت نجاحا، أشعر أن هذه الأغنية ستحقق نجاحا يمتد إلى 50 عاما مقبلة، مثلما حدث مع (أنا بكره إسرائيل) وأغاني فيلم (مواطن ومخبر وحرامي)، وكذلك أغنية (رمضان كريم) مع الفنان حكيم، الذي أحب التعاون معه وقدمنا معا من قبل أغاني فيلم (على جنب يا أسطى) للمؤلف عبد الرحيم كمال والمخرج سعيد حامد، وبطولة الفنان أشرف عبد الباقي".
حكيم احتفل مؤخرًا بتصدر أغنية "سيبونا في حالنا" حاجز المليون مشاهدة، على موقع "يوتيوب".
وتناقش الأغنية ظاهرة الحسد ونظرة المجتمع لها، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي، وميدو مزيكا، والهندسة الصوتية أمير محروس، وإنتاج فايز عزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر الشاعر إسلام خليل يكشف كواليس أحدث أغاني حكيم "ليلة بمبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.