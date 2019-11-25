خالد الصاوي يحتفل بعيد ميلاده: "هابي بيرث داي يا خّلود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل الفنان خالد الصاوي، اليوم، بعيد ميلاده، الذي يوافق 25 نوفمبر.

وكتب "الصاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "من الرماد جاي صوتي، يعلن حضوري في ميعادي، الليلة ختمة موتي، وبكرة رجعة ميلادي، بالبلدي هابي بيرث داي ياخّلود، وسلامات لكل الأحبة".

وعلق عدد من نجوم الفن على "تغريدة" الصاوي، إذ كتبت الفنانة نسرين أمين: "كل سنة وإنت طيب يا عبقري"، بينما علقت الفنانة رانيا يوسف: "كل سنة وإنت معانا ومفرحنا".

وكتبت الفنانة هند صبري: "كل سنة وإنت طيب ومعجون موهبة"، كما علقت الفنانة منة شلبي: "كل سنة وإنت سعيد وجامد، سنة سعيدة وسنين حلوة كتيرة يا صاوي يارب".

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الفنان خالد الصاوي من مواليد 25 نوفمبر 1963، له عدد من الأعمال الفنية الهامة أبرزها "عمارة يعقوبيان"، "الحرامي والعبيط"، "الفيل الأزرق"، وغيرها.